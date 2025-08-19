Un’auto lo travolge a Ghisalba e lo sbalza per alcuni metri: morto un ciclista

Un ciclista è morto nella mattinata del 19 agosto a Ghisalba (Bergamo) investito da un’auto. L’85enne è stato sbalzato per alcuni metri rimediando ferite gravissime.

Un 85enne è deceduto nella mattinata di oggi, martedì 19 agosto, in seguito a un incidente stradale avvenuto nel territorio comunale di Ghisalba (in provincia di Bergamo). Stando a una prima ricostruzione, l'anziano sarebbe stato investito da un'auto mentre pedalava in sella alla sua bicicletta lungo la strada provinciale 122, chiamata ‘la Francesca'. I sanitari intervenuti sul posto hanno potuto solo constatare il decesso dell'85enne. Illeso, invece, il 47enne che guidava l'auto.

L'incidente si è verificato intorno alle 10 del 19 agosto all'altezza dell'incrocio tra la strada provinciale 122 e via Mornico a Ghisalba, nella Bassa bergamasca. L'automobilista avrebbe dichiarato di essersi ritrovato davanti all'improvviso l'85enne che, con la sua bicicletta, sarebbe uscito da una via laterale con l'intenzione di attraversare la strada Francesca, diretto verso Calcinate. Il 47enne di Mornico non avrebbe fatto in tempo a evitare l'impatto, centrando l'anziano con la parte sinistra della sua Opel Corsa.

La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato sul posto con la massima urgenza un'auto medica, l'auto infermieristica e un'ambulanza. I sanitari, però, hanno potuto solo constatare il decesso dell'85enne, residente a Ghisalba. Il ciclista, infatti, a causa dell'urto era stato sbalzato a terra a diversi metri di distanza, rimediando lesioni che si sono rivelate fatali. Illeso, invece, il 47enne che non ha avuto bisogno di cure mediche.

Leggi anche Camion travolge una ciclista a un incrocio a Martinengo: morta una donna di 72 anni

I rilievi dell'incidente sono stati affidati ai carabinieri di Martinengo, accorsi sul posto insieme agli agenti della polizia stradale di Bergamo. Le forze dell'ordine dovranno ricostruire e accertare la dinamica dell'incidente.