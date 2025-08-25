Ciclista investito e ucciso da un auto nella notte a Roccafranca: sbalzato nei campi fuori dalla carreggiata

Ieri sera un ciclista di 30 anni è morto dopo essere stato investito da un’auto a Roccafranca (Brescia). L’impatto è stato tanto forte da sbalzarlo in un campo a lato della carreggiata. Alla guida dell’auto c’era un 19enne della zona che potrebbe non aver visto il ciclista a causa del buio. La vittima non è ancora stata identificata.

Ieri sera un uomo di 30 anni è stato travolto e ucciso da un'auto mentre si trovava in sella alla sua bicicletta a Roccafranca, in provincia di Brescia. L'impatto è stato tanto forte da scaraventarlo fuori dalla carreggiata. Alla guida dell'automobile c'era un ragazzo di 19 anni residente in zona. La vittima non è ancora stata identificata: secondo le forze dell'ordine si tratterebbe di uomo di origine africana.

L'incidente è avvenuto nella tarda serata di ieri, domenica 24 agosto, poco prima delle 22:30. Stando alle prime ricostruzioni dell'accaduto, pare che il 30enne stesse percorrendo in bicicletta la strada provinciale 72 che collega i comuni di Chiari e Orzinuovi quando, per motivi ancora in fase di accertamento, sarebbe stato tamponato da un'auto. L'urto è stato abbastanza forte da farlo sbalzare fuori dalla carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi, mobilitati dalla centrale operativa dell'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (Areu) della Lombardia. Gli operatori del 118, arrivati con un'ambulanza e un'auto medica, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 30enne. Il personale sanitario ha fornito una prima assistenza anche al 19enne, che è stato trasportato all'ospedale di Chiari in codice verde.

Sul posto dell'incidente sono arrivati anche i vigili del fuoco e la polizia stradale di Brescia, che ha effettuato tutti i rilievi del caso per fare luce sulla dinamica dell'accaduto. Non è ancora chiaro per quale motivo il 19enne abbia tamponato la bicicletta del 30enne. Nel punto dell'investimento la strada passa tra i campi ed è piuttosto buia. É possibile, quindi, che l'automobilista non abbia visto il ciclista a bordo strada. Non è chiaro se la bicicletta fosse dotata di luci e fanali né se il conducente dell'auto sia risultato positivo all'alcol test.