Tampona e uccide un ciclista, positivo al narcotest l’automobilista 20enne: denunciato per omicidio stradale

Un 20enne ha tamponato e ucciso un ciclista la sera del 24 agosto a Roccafranca (Brescia). Il giovane è risultato positivo al narcotest ed è stato denunciato per omicidio stradale.

È risultato positivo al narcotest, l'analisi che verifica l'eventuale assunzione di sostanze stupefacenti, il 20enne che si trovava alla guida dell'auto che nella serata di ieri, domenica 24 agosto, a Roccafranca (in provincia di Brescia) ha tamponato un ciclista scaraventandolo in un campo. Il 30enne è deceduto poco dopo a causa delle gravi lesioni riportate nell'incidente, mentre il giovane automobilista ha terminato la sua corsa in un terreno agricolo. Le indagini su quanto accaduto sono state affidate ai carabinieri della Compagnia di Chiari, mentre il 20enne è stato denunciato per omicidio stradale.

L'incidente è avvenuto poco prima delle 22:30 del 24 agosto lungo la strada provinciale 72, nel territorio comunale di Roccafranca. In un tratto particolarmente buio, una Fiat Punto ha tamponato un ciclista che lo precedeva scaraventandolo a diversi metri di distanza, in un campo nei pressi della careggiata. L'auto, invece, ha terminato la sua corsa in un terreno agricolo.

In sella alla bicicletta c'era un 30enne di origini straniere e residente in zona. Il giovane, che lavorava come operaio, è deceduto prima ancora del trasporto in ospedale a causa delle gravi ferite riportate nello schianto. Al volante della Punto, invece, un 20enne residente nel vicino paese di Ludriano. Lui è stato soccorso dal personale sanitario, inviato dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) con ambulanza e automedica, e trasportato all'ospedale di Chiari per gli accertamenti del caso.

Il 20enne, sottoposto agli esami tossicologici e alcolemici, sarebbe risultato positivo al narcotest ed è stato denunciato per omicidio stradale. Le indagini sono state affidate ai carabinieri della Compagnia di Chiari, mentre sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale di Brescia e i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area.