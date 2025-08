In sella alla sua bici, viene urtata da un’auto e cade: Mariangela Lozio muore davanti agli occhi del marito

Nella giornata di ieri, giovedì 31 luglio 2025, si è verificato un incidente stradale a Cortenuova, comune che si trova in provincia di Bergamo. Un'automobile ha investito una bicicletta. Nell'impatto è morta una donna di 64 anni. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e gli operatori sanitari del 118. Le indagini sono ancora in corso.

L'episodio è avvenuto alle 18 di ieri pomeriggio: la donna stava rientrando a casa in bici con il marito. La 64enne stava percorrendo via Romano in sella alla sua bicicletta e il marito era qualche metro indietro. A un certo punto, arrivata quasi all'altezza di via Galeazzi, si è scontrata con l'automobile che invece stava percorrendo la strada provinciale 101. L'impatto è stato molto violento: la donna è stata sbalzata dalla sella ed è caduta a terra. L'ultima immagine che il marito si è trovato davanti è quella della moglie falciata dall'automobile.

Sono stati subito chiamati i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118 con un'ambulanza e un'automedica. Purtroppo per la donna non c'è stato nulla da fare è morta sul colpo. I medici non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso. La vittima si chiamava Mariangela Lozio. Il conducente dell'auto non avrebbe riportato ferite. Sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Treviglio e gli agenti della polizia stradale di Bergamo che hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. In particolare modo si cercherà di capire se alla base di via sia un errore dell'automobilista o della ciclista.