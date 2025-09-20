Scende dall’auto del marito e attraversa la strada, ma viene investita e muore: chi era Luciana Cibolini

Si chiamava Luciana Cibolini e aveva 83 anni la donna che ieri è stata investita ed è morta a Cremona. Era una commerciante in pensione: al momento dell’incidente stava attraversando la strada per andare dal parrucchiere, dopo che il marito l’aveva fatta scendere dall’auto.

Si chiamava Luciana Cibolini la pensionata di 83 anni che ieri è morta dopo essere stata investita a Cremona. La donna era appena scesa dall'auto del marito e si stava dirigendo verso il parrucchiere attraversando la strada in un punto in cui non ci sono strisce pedonali, quando è stata travolta da una macchina, una punto bianca, guidata da una 85enne residente in città. Cibolini era una commerciante in pensione: dopo aver lavorato nel reparto di abbigliamento della Standa, aveva aperto una merceria. Abitava a Cremona con il marito, un ex operaio anche lui in pensione.

Nella mattinata di ieri, venerdì 19 settembre, poco prima delle 10:00, l'uomo ha accompagnato la moglie davanti al parrucchiere in via Buoso da Dovara, dove aveva appuntamento per una piega. Cibolini è scesa dall'auto e, appoggiandosi, a un bastone, si è incamminata per attraversare la strada in un punto senza strisce pedonali mentre il marito si è allontanato. Proprio mentre si trovava in mezzo alla carreggiata è stata travolta dall'auto in arrivo, che l'ha colpita e poi trascinata per diversi metri.

Sul posto sono arrivati i soccorsi, mobilitati dalla centrale operativa dell'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (Areu) della Lombardia. Il personale del 118 ha tentato di rianimare la donna, che però non ha più dato segni di vita. L'85enne alla guida dell'auto, invece, è stata portata all'ospedale in stato di shock. Quando il marito ha saputo della morte di Cibolini si trovava al Cup dell'ospedale maggiore per prenotare una visita. L'auto e la salma della donna sono state sequestrate e messe a disposizione dell'autorità giudiziaria per eventuali accertamenti.