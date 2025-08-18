Attraversa sulle strisce con la bicicletta a Desio e uno scooter la travolge: morta dopo 4 giorni di ricovero

Lo scorso 13 agosto una 91enne è stata travolta da uno scooter mentre attraversava la strada a Desio (Monza) con la bicicletta. L’anziana aveva riportato ferite gravi ed è stata dichiarata deceduta domenica 17 agosto.

Una 91enne è deceduta nella giornata di ieri, domenica 17 agosto, all'ospedale San Gerardo di Monza dove era ricoverata dal 13 agosto. Stando a quanto ricostruito, l'anziana era stata travolta da uno scooter a Desio (in provincia di Monza e della Brianza) mentre attraversava la strada con la bicicletta. L'impatto era stato violento e la donna aveva riportato ferite serie. Soccorsa in condizioni critiche, è deceduta dopo pochi giorni.

L'incidente è avvenuto qualche minuto dopo le 10 di mercoledì 13 agosto lungo via Milano a Desio. La ricostruzione della dinamica è stata affidata alla polizia locale, intervenuta sul posto anche per regolare il traffico. Come riportato anche da una testimone, la 91enne stava attraversando la strada con la bicicletta all'altezza delle strisce pedonali quando è stata travolta da uno scooter.

Alla guida del motorino c'era un uomo di 74 anni residente a Seregno, che non si sarebbe accorto della presenza della donna in mezzo alla strada. Sul posto sono intervenute un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. I sanitari hanno prestato le prime cure alla 91enne e l'hanno trasportata in condizioni critiche all'ospedale San Gerardo di Monza.

L'impatto era stato violento, con l'anziana che era stata sbalzata sull'asfalto e aveva riportato traumi multipli. Il 17 agosto, dopo quattro giorni di ricovero, i medici hanno dovuto constatare il suo decesso per le lesioni troppo gravi. Il 74enne, invece, era rimasto ferito solo in modo lieve. Medicato, ha rifiutato il ricovero.