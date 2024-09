Scontro tra due automobili nel Mantovano: morto un uomo

video suggerito

Nella giornata di oggi, lunedì 30 settembre, si è verificato un incidente stradale ad Asola, comune che si trova in provincia di Mantova. Due automobili si sono scontrate tra loro e nell'impatto è morta una persona. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri.

Sono ancora poche le informazioni relative a quanto accaduto. L'incidente è avvenuto alle 12.17 nella frazione Castelnuovo e precisamente in via Mantova. Due automobili si sono scontrate frontalmente: una era guidata da un uomo di 72 anni. L'altra da una ragazza di 21 anni. Sono stati immediatamente chiamati i soccorsi.

La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118 con un elicottero, un'automedica e un'ambulanza. Purtroppo il 72enne è morto sul colpo: i medici non hanno potuto far altro che costatarne il decesso. Per il momento non si hanno ancora notizie circa la sua identità.

Troppo gravi le ferite riportate. La ventunenne invece ha riportato un trauma alla schiena ed è stata trasferita in codice giallo all'ospedale di Mantova. I vigili del fuoco hanno rimosso i veicoli. I carabinieri invece hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare eventuali responsabilità.