Perde il controllo dell'auto e travolge una coppia: muore sul colpo, feriti marito e moglie Incidente stradale a Ballabio (Lecco): un uomo di 67 anni ha perso il controllo della sua automobile e ha tamponato un veicolo sul quale c'era una coppia. il 67enne è morto.

A cura di Ilaria Quattrone

Fonte: vigili dl fuoco

Nella giornata di oggi, lunedì 28 ottobre, si è verificato un incidente stradale a Ballabio, centro della Valsassina, precisamente in provincia di Lecco. L'automobile guidata da un uomo di 67 anni ha travolto quella guidata da una coppia di 82 anni e 78 anni. Nell'impatto è morto il 67enne. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e le forze dell'ordine.

L'incidente è avvenuto alle 14.39 sulla via Provinciale. Il 67enne sembrerebbe aver avuto un malore mentre era alla guida della sua automobile. Ha quindi tamponato il veicolo, sul quale si trovavano una donna di 78 anni e un uomo di 82 anni. Sono stati subito chiamati i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118 con un elicottero, un'automedica e quattro ambulanze.

Gli operatori sanitari hanno trovato il 67enne in arresto cardiocircolatorio. Lo hanno trasferito in codice rosso all'ospedale di Lecco con le manovre di rianimazione in corso. Purtroppo è morto poco dopo essere arrivato. La 78enne è stata trovata con un trauma al torace e uno all'addome e l'hanno trasferita in codice giallo all'ospedale San Gerardo di Monza e Brianza con un elicottero.

L'82enne è stato invece trovato con un trauma al braccio: è stato trasferito in codice giallo all'ospedale di Lecco. Oltre agli operatori sanitari, sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco. I primi hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. I secondi hanno messo in sicurezza l'intera area.