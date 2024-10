video suggerito

Perde il controllo dell’automobile e si ribalta: in fin di vita un uomo Mercoledì 2 ottobre, a Gallarate (Varese), un 86enne è stato coinvolto in un brutto incidente stradale. Sul posto sono intervenuto i soccorsi che hanno trasportato l’anziano in codice rosso all’ospedale di Gallarate. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Carlo Coi

(immagine di repertorio)

Nella prima mattinata di mercoledì 2 ottobre, intorno alle 9.15, nella città di Gallarate in provincia di Varese, un terribile incidente ha coinvolto un anziano pensionato residente in città. La vittima è stata subito trasportata in ospedale. Le sue condizioni sono apparse molto critiche a causa di un malore dovuto molto probabilmente dall'impatto.

L'episodio è avvenuto all'incrocio tra via Aosta e Largo Beethoven non molto distante dal centro cittadino. Un 86enne ha perso il controllo della sua vettura e, dopo essersi scontrato con altre automobili in sosta, si è ribaltato bloccando il traffico cittadino. I residenti della zona sentendo il boato hanno subito allertato le forze dell'ordine e il 118. I vigili del fuoco sono riusciti a liberare l'anziano, che è stato consegnato ai soccorsi, inviati dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), giunti con l'automedica e l'ambulanza.

Il personale sanitario ha prontamente trasportato il ferito al Pronto soccorso di Gallarate in codice rosso a causa di un arresto cardiaco. Le sue condizioni restano critiche.

Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri della Compagnia di Gallarate. Al momento non è chiara la dinamica dei fatti e non si è riuscito a comprendere se il malore possa essere stato la causa del sinistro statale e del successivo ribaltamento dell'auto. Nella vicenda fortunatamente non sono implicate altre persone.