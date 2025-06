Attraversa la strada a Gallarate e viene travolto e ucciso da un’auto: alla guida un 19enne

video suggerito

A cura di Enrico Spaccini

Un 77enne è deceduto nella mattinata di oggi, lunedì 16 giugno, dopo essere stato investito da un'auto a Gallarate (in provincia di Varese). Stando a quanto ricostruito finora, l'uomo stava attraversando la strada quando un 19enne alla guida di un'auto lo ha travolto. Le condizioni del 77enne sono apparse subito gravissime ed è stato trasportato verso l'ospedale di Legnano mentre era in arresto cardiaco. Arrivato al pronto soccorso, i medici hanno dovuto constatare il suo decesso. Il giovane automobilista, neopatentato, ora è indagato per omicidio stradale.

L'incidente è avvenuto intorno alle 8 del 16 giugno in via Forze Armate nel ritone Arnate di Gallarate. La polizia locale intervenuta sul posto si è occupata dei rilievi del caso e dovrà ora accertare la dinamica di quanto accaduto. Pare, infatti, che il 77enne, residente a Cardano al Campo, sia stato travolto da un'auto mentre stava attraversando la strada, ma non è chiaro se si trovasse nei pressi di un attraversamento pedonale oppure no. Il 19enne che si trovava alla guida del veicolo si è subito fermato dopo l'impatto.

I sanitari, inviati dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) con la massima urgenza con un'ambulanza, un'automedica e l'elisoccorso, hanno trovato l'anziano ormai incosciente sulla strada e ferito in modo gravissimo. I soccorritori hanno tentato di rianimarlo e, dopo averlo immobilizzato e intubato, lo hanno trasportato in codice rosso all'ospedale di Legnano. Le sue condizioni, però, erano ormai critiche e i medici hanno dovuto constatare il suo decesso.

La polizia locale di Gallarate ha raccolto le prime testimonianze e tenuto chiusa la strada per diverso tempo per consentire le operazioni di soccorso. Il 19enne che guidava l'auto risulta ora indagato per omicidio stradale ed è già stato sottoposto ai vari accertamenti.