Perde il controllo dell’auto e si ribalta a bordo strada a Limbiate: gravissimo Un 76enne si è ribaltato con l’auto mentre percorreva via Matteotti a Limbiate (Monza). L’anziano è stato soccorso in arresto cardiaco e le sue condizioni sono critiche. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Un 76enne è stato soccorso nel pomeriggio di oggi, giovedì 19 settembre, in seguito a un incidente stradale in via Matteotti a Limbiate (in provincia di Monza e della Brianza). Stando a quanto ricostruito in un primo momento, pare che l'anziano abbia perso il controllo dell'auto e si sia ribaltato a bordo strada. All'arrivo dei sanitari era in arresto cardiocircolatorio e le sue condizioni sono considerate critiche.

Gli agenti della polizia locale di Limbiate hanno eseguito i rilievi del caso e ora stanno indagando per ricostruire la dinamica di quanto accaduto qualche minuto prima delle 16:30 del 19 settembre in via Matteotti. Per il momento, l'ipotesi più probabile è che il 76enne abbia fatto tutto da solo. Forse a causa di un malore, l'anziano avrebbe perso il controllo dell'auto finendo con il ribaltarsi una volta raggiunto il bordo della carreggiata.

I vigili del fuoco di Monza sono dovuti intervenire per estrarre l'automobilista dalle lamiere e per poi affidarlo alle cure dei sanitari. I soccorritori sono stati inviati sul posto dall'Agenzia regionale emergenza urgenza in codice rosso: al loro arrivo, infatti, il 76enne era in arresto cardiaco. Una volta caricato in ambulanza, l'anziano è stato trasportato con la massima urgenza all'ospedale di Garbagnate Milanese e durante il viaggio è stato sottoposto alle manovre di rianimazione fino all'arrivo in pronto soccorso.

Le condizioni del 76enne sarebbero critiche ed è ancora considerato in pericolo di vita. Nel frattempo, la polizia locale ha completato i rilievi e ripristinato il traffico di via Matteotti.