video suggerito

Auto travolge un uomo in bici, ciclista gravissimo: portato in ospedale in arresto cardiaco Incidente nel Bresciano: un’automobile si è scontrata con una bicicletta. Ad avere la peggio, è il ciclista che è stato trovato in arresto cardiaco. È stato trasferito in ospedale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto di repertorio

Nella giornata di oggi, giovedì 31 ottobre, si è verificato un incidente stradale a Verolanuova, comune che si trova in provincia di Brescia. Un'automobile si è scontrata con una bicicletta: nell'impatto è rimasto gravemente ferito il ciclista. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia stradale.

Sono ancora poche le informazioni relative a questo terribile incidente. L'episodio si è verificato alle 11.32 e precisamente in via Gerolamo Rovetta al civico 31. L'automobile ha travolto il ciclista. Sono stati subito chiamati i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118 con un'auto infermieristica e un'ambulanza.

L'uomo, un ottantenne, è stato trovato con diversi traumi e in arresto cardiocircolatorio: è stato trasferito in ospedale con le manovre di rianimazione ancora in corso. È stato ricoverato in codice rosso all'ospedale di Manerbio. Nessuna notizia relativa alle condizioni del conducente dell'automobile. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e gli agenti della polizia stradale che hanno messo in sicurezza l'area. Gli investigatori hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare eventuali responsabilità.

Nelle prossime ore quindi si potranno avere maggiori dettagli sull'accaduto.