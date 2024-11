video suggerito

Incidente a Seregno, ciclista viene investita da un camion: morta una donna di 63 anni Una ciclista di 63 anni è stata investita e uccisa da un mezzo pesante mentre si trovava in sella alla sua bicicletta in via Galilei a Seregno (Monza e Brianza), intorno alle 11.30 di oggi lunedì 4 novembre. Indagano i carabinieri.

Grave incidente in Brianza oggi, nella tarda mattinata di lunedì 4 novembre. È successo a Seregno (Monza e Brianza) intorno alle 11.30, all'altezza di via Galileo Galilei. Qui una ciclista di 63 anni è stata investita da un mezzo pesante mentre si trovava in sella alla sua bicicletta: la donna è morta per la gravità delle ferite riportate nello schianto.

Secondo le prime ricostruzioni i due mezzi, che sembra stessero viaggiando nella stessa direzione ovvero verso la strada Valassina, per cause ancora tutte da chiarire sono improvvisamente entrati in collisione.

Sono stati immediatamente allertati i soccorsi. Dall’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) sono state inviate ambulanza e automedica, che hanno visitato anche il conducente del camion coinvolto nell'incidente: per l'uomo, 60 anni, non si è reso necessario il trasferimento in ospedale. Sul posto, inoltre, sono arrivati anche i carabinieri, a cui spetterà adesso la ricostruzione della dinamica e l'accertamento delle eventuali responsabilità.