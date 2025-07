Uccide la moglie malata e tenta il suicidio a Lodi: arrestato per omicidio volontario il marito 90enne

Il marito Sanzio Negri si era recentemente rivolto al Comune di Castiraga Vidardo (Lodi) per eliminare le barriere architettoniche nella sua abitazione. La sindaca: “La moglie era malata da tempo, era stanco. Non ne poteva più di vederla in quello stato”

Foto di repertorio

È stato arrestato per omicidio volontario Sanzio Negri, il 90enne che nella giornata di ieri, sabato 26 luglio, ha ucciso soffocandola con un sacchetto di plastica la moglie Luisa Trabucchi, 86 anni e da tempo disabile, nella loro abitazione di Castiraga Vidardo (Lodi) e poi ha tentato di togliersi la vita.

Il pensionato rimane comunque al momento ricoverato al Policlinico San Matteo di Pavia dove è stato condotto d'urgenza dopo l'intervento dei soccorsi, chiamati dallo stesso 90enne prima di perdere i sensi. Intanto, sul cadavere della vittima la Procura di Lodi ha disposto l'autopsia, prevista per martedì o mercoledì prossimi all'Istituto di Medicina legale di Pavia. La figlia della coppia, che non abita più in paese, è subito accorsa sul posto appena appresa la tragica notizia.

Un dramma della disperazione e della solitudine che si è consumato tra le mura dell'appartamento di Castiraga Vidardo (Lodi) dove i due vivevano da tempo, ormai con pochi contatti sociali. Da tempo, stando alle testimonianze dei concittadini, era apparso provato per la gestione della consorte malata. Mentre nei giorni scorsi, secondo quanto emerso al momento, il 90enne si sarebbe anche recato in Comune con l’intento di chiedere come poter abbattere le barriere architettoniche della loro abitazione per facilitare i movimenti della moglie, da anni in carrozzina. Gli era stato suggerito di tornare più avanti, al ritorno del responsabile del servizio in questione, ma non si era più rivisto. Fino alla notizia di ieri.

Leggi anche Uccide la moglie malata nel Lodigiano: ha poi tentato di togliersi la vita

"Tutto il nostro paese è rimasto molto colpito", sono state le parole di Emma Perfetti, sindaco di Castiraga Vidardo. "Lei era malata da tempo. Certo quando venti giorni fa lui è arrivato in Comune diceva che era molto stanco ma lucido, in gamba. Non avremmo, quindi, mai potuto immaginare che qualche giorno dopo sarebbe accaduto tutto questo. Immaginiamo cosa deve aver passato quest'uomo. Questo, per noi, non è un femminicidio. Pensiamo che il marito possa aver agito per una forma d'amore, perché non ne poteva più di vedere la moglie in quello stato".