Uccide la moglie malata nel Lodigiano: ha poi tentato di togliersi la vita

A Castiraga Vidardo (Lodi) un uomo ha ucciso la moglie, che non era più autosufficiente. Ha poi provato a togliersi la vita: al momento si trova in ospedale. Le indagini sono in corso.

Foto di repertorio

Nella giornata di oggi, sabato 26 luglio 2025, un uomo ha ucciso la moglie e ha poi provato a togliersi la vita. L'episodio si è verificato a Castiraga Vidardo, un comune di appena tremila abitanti della provincia di Lodi. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e i carabinieri.

Le informazioni raccolte fino a questo momento sono poche e frammentarie. L'omicidio è avvenuto in un'abitazione che si trova in via Giovanni Bassi. Sembrerebbe che la donna fosse su una carrozzina e non fosse più autosufficiente. L'assassino, un ultraottantenne, avrebbe aggredito l'anziana moglie e l'avrebbe uccisa. Subito dopo avrebbe provato a togliersi la vita. Non è chiaro chi abbia chiamato i soccorsi.

In ogni caso, il numero unico delle emergenze 112 ha ricevuto la segnalazione. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato i medici e i paramedici sul posto. Purtroppo per la donna, di cui ancora non si conosce l'identità, non è stato possibile far altro che dichiararne il decesso. L'uomo invece è stato trasferito in ospedale. I carabinieri hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda.

Non è infatti chiaro che arma sia stata usata per uccidere la donna e se sia stata utilizzata la stessa per compiere il tentato gesto estremo. Gli inquirenti hanno posto sotto sequestro l'abitazione che è stata passata al setaccio dalla scientifica. Il movente è ancora ignoto. Così come non è dato sapere, se i due avessero figli o qualche parente vicino. Nelle prossime ore si potranno avere maggiori dettagli sull'accaduto.