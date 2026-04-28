Ucciso a colpi di spranga a Crema, 3 nuovi indagati per l’omicidio di Hamza Salama: due ragazzi e una ragazza

Tre nuovi indagati per l’omicidio di Hamza Salama, aggredito a colpi di spranga e accoltellato in via Brescia a Crema (Cremona). Si tratta di due ragazzi indagati per concorso in omicidio e di una ragazza indagata per favoreggiamento.

Hamza Salama

Ci sono tre nuovi indagati per l'omicidio di Hamza Salama, il 20enne che lo scorso 6 aprile è stato aggredito a colpi di spranga e accoltellato in via Brescia, nel quartiere San Bernardino di Crema (Cremona). Il movente, da quanto confessato dal giovane già in arresto, sarebbe il furto di una catenina.

Nelle ultime ore, infatti, le indagini avrebbero portato a nuovi elementi che allargherebbero il cerchio delle responsabilità ad altri due ragazzi maggiorenni che la sera del delitto si trovavano al parco insieme al 18enne (all'epoca minorenne), ora in carcere accusato di essere l'autore materiale del delitto. I due sono indagati per concorso in omicidio poiché avrebbero avuto un ruolo non marginale durante la colluttazione. Insieme a loro è indagata anche una ragazza maggiorenne per favoreggiamento.

Dall'omicidio alle indagini

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, i fatti si sarebbero verificati in via Brescia intorno alle 22:30 di Pasquetta quando il 20enne è stato aggredito e colpito a sprangate e ferito con un'arma da taglio da un ragazzo allora minorenne. Nonostante il trasferimento d'urgenza in ospedale, Salama è deceduto poco dopo il ricovero: troppo gravi le ferite riportate.

Sul caso, coordinati dal pubblico ministero Federica Cerio, hanno iniziato a indagare i carabinieri del comando di Crema, con il Nucleo Investigativo e la Scientifica che in breve tempo sono riusciti a rintracciare il presunto aggressore: un 17enne (ora maggiorenne) di nazionalità marocchina, residente come la vittima in un palazzo popolare nel quartiere di San Bernardino, che conosceva la vittima. Arrestato, il giovane è stato portato in carcere con l'accusa di omicidio. Nel frattempo, i militari hanno ascoltato un testimone che ha assistito all'omicidio e lo ha descritto come "un film dell'orrore".