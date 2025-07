Uccide la moglie e tenta il suicidio, il marito agli arresti domiciliari: in una mail il piano dell’omicidio

Sono stati disposti gli arresti domiciliari presso la casa dell’unica figlia a Milano, per Sanzio Negri, l'83enne che domenica 27 luglio è stato arrestato per aver ucciso la moglie 80enne, Luisa Trabucchi, soffocandola con un sacchetto nella loro villetta a schiera in via Giovanni Bassi a Castiraga Vidardo, in provincia di Lodi. Subito dopo l'aggressione l'uomo ha tentato (invano) di togliersi la vita e, al momento, è ricoverato in ospedale a Codogno.

Il giorno dell'omicidio e del tentato suicidio

Secondo quanto ricostruito nel corso delle indagini, poco dopo aver ucciso la moglie nella casa dove abitavano a Castiraga Vidardo (Lodi), Negri avrebbe mandato una mail a un'agenzia di pompe funebri contenente una serie dettagliata di disposizioni per permettere "l’ultimo viaggio insieme" alla moglie. Dopodiché Negri avrebbe tentato di togliersi la vita.

Una volta giunti nei pressi dell'abitazione, gli operatori sanitari del 118 non avrebbero potuto far altro che constatare il decesso della donna. Negri, invece, è stato ricoverato d'urgenza in ospedale dove si troverebbe tuttora. Non è ancora chiaro cosa abbia spinto l’uomo a compiere un simile gesto. Stando a quanto appreso, però, Negri avrebbe riferito agli inquirenti di aver deciso di farla finita insieme alla moglie per una situazione divenuta ormai divenuta insostenibile. "Me l'ha chiesto lei", avrebbe infatti ribadito l'uomo durante l'interrogatorio di garanzia, spiegando come il suo sarebbe stato più che altro un atto pietoso. Se tale versione fosse accolta dagli inquirenti, l'accusa potrebbe essere riqualificata in quella di omicidio del consenziente.

Leggi anche Ramona Rinaldi trovata impiccata, il compagno accusato di aver inscenato il suicidio non risponde al gip

Da tempo, infatti, Negri era parso provato per le fragili condizioni della moglie, in sedia a rotelle da tempo, tanto che nei giorni precedenti all'omicidio l'uomo si sarebbe anche recato in Comune con l’intento di chiedere come poter abbattere le barriere architettoniche della loro abitazione così da facilitare i movimenti della moglie. "Mi era parso disperato e stanco ma non aveva chiesto aiuto. Voleva solo sapere come poter sistemare la loro abitazione", ha spiegato la sindaca di Castiraga, Emma Perfetti che dopo la notizia dell'omicidio è tornata sulla vicenda: "Tutto il nostro paese è rimasto molto colpito. E il nostro giudizio è unanime: si è trattato di un dramma della solitudine".

Nel mentre, la Procura di Lodi ha disposto l'autopsia sul corpo della donna presso l'Istituto di Medicina legale di Pavia e l'abitazione è stata posta sotto sequestro per permettere alle forze dell'ordine di svolgere tutti i rilievi del caso.