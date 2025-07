Uccide la moglie e tenta il suicidio, arrestato per omicidio il marito: “Lo ha chiesto lei”

La villetta a schiera in via Giovanni Bassi a Castiraga Vidardo dove si è consumato l’omicidio–tentato suicidio

"Me l'ha chiesto lei". Sarebbe questa la motivazione alla base dell'omicidio avanzata da Sanzio Negri, l'83enne che ieri, domenica 27 luglio, è stato arrestato per aver ucciso la moglie 80enne, Luisa Trabucchi, soffocandola con un sacchetto nella loro villetta a schiera in via Giovanni Bassi a Castiraga Vidardo, in provincia di Lodi. Subito dopo l'aggressione l'uomo ha tentato (invano) di togliersi la vita e ora è ricoverato in ospedale.

Secondo quanto ricostruito, subito dopo aver ucciso la moglie, sabato 26 luglio, l'uomo avrebbe chiamato un'agenzia di pompe funebri che gli avrebbe chiesto di inviare una mail di riepilogo tante erano le disposizioni che si era messo a dettare telefonicamente. Sarebbero poi stati proprio i necrofori a lanciare l'allarme e ad allertare immediatamente i carabinieri di Lodi, mentre sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 e il pm di turno, Roberto Fedelini.

Una volta nell'abitazione, i medici e i paramedici non avrebbero potuto far altro che constatare il decesso della donna per la quale non c'era più nulla che si potesse fare. Negri, invece, è stato ricoverato d'urgenza al Policlinico San Matteo di Pavia dove si troverebbe tuttora. Sentito dagli inquirenti, l'83enne avrebbe riferito che lui e la moglie avevano deciso insieme di farla finita e che il suo sarebbe stato più che altro un atto pietoso. Se questa difesa venisse sposata dagli inquirenti, l'accusa potrebbe venir riqualificata in omicidio del consenziente. Per i diversi residenti che li conoscevano è difficile pensare che la donna abbia potuto chiedere di farla finita, dal momento che era credente e fino a quando ha camminato amava andare in Chiesa. Chi conosceva i due ha, infatti, raccontato di una coppia riservata, ma ben inserita all’interno della comunità, anche in ambito dell’oratorio, dove qualche volta andavano ancora a giocare a carte.

Leggi anche Uccide la moglie malata e tenta il suicidio a Lodi: arrestato per omicidio volontario il marito 90enne

Da tempo, però, Negri era apparso provato per la gestione della moglie malata, in sedia a rotelle da tempo, tanto che nei giorni scorsi l'uomo si era anche recato in Comune con l’intento di chiedere come poter abbattere le barriere architettoniche della loro abitazione per facilitare i movimenti della moglie. Negri "aveva chiesto del tecnico comunale quando era arrivato in municipio", ha spiegato a riguardo la sindaca di Castiraga, Emma Perfetti. "In quel momento era assente per ferie. L'avevo, quindi, accolto io. Mi era parso disperato e stanco ma non aveva chiesto aiuto. Voleva solo sapere come poter sistemare la loro abitazione". Dopo la notizia dell'omicidio, la sindaca è tornata sulla vicenda: "Tutto il nostro paese è rimasto molto colpito. E il nostro giudizio è unanime: si è trattato di un dramma della solitudine".

Nel mentre, continuano le indagini. La Procura di Lodi ha già disposto l'autopsia sul corpo della donna, prevista per domani, martedì 29 luglio, o il giorno seguente presso l'Istituto di Medicina legale di Pavia, e l'abitazione è stata posta sotto sequestro per permettere alle forze dell'ordine di svolgere tutti i rilievi del caso.