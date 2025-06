video suggerito

Donna trovata morta in un’auto parcheggiata nel pieno centro di Milano: indagini in corso Una donna sulla quarantina è stata trovata senza vita all’interno di un’automobile parcheggiata in via Valtellina, nel pieno centro di Milano. Sul caso sta indagando la polizia che ha sequestrato il veicolo ed è stata disposta l’autopsia sul corpo della donna. Al momento non risultano segni di violenza. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Giulia Ghirardi

Nel corso della serata di ieri, domenica 29 giugno, una donna è stata trovata senza vita all'interno di un'automobile parcheggiata in via Valtellina, nel pieno centro di Milano. Sul caso sta indagando la polizia.

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, la donna – la cui identità rimane, al momento, sconosciuta – sarebbe stata trovata senza vita a Milano all'interno di un'auto parcheggiata all'altezza del civico numero 2 di via Valtellina, nel quartiere Isola. A renderlo noto è stata la polizia di stato che è intervenuta insieme al personale sanitario del 118 mandato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) della Lombardia.

Una volta sul posto, gli operatori sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna, che hanno stimato avere un'età compresa tra i 35 e i 40 anni. In attesa del medico legale, sul posto è intervenuta anche la Squadra Mobile della Questura e la polizia scientifica per eseguire tutti gli accertamenti necessari a fare chiarezza sulla vicenda. Al momento, l'unico elemento noto è che l'auto in cui è stata trovata la donna aveva una targa romena.

Dopo i primi esami è poi stato constato che la donna non presentava segni di violenza sul corpo. Nonostante questo è stata disposta l'autopsia sul corpo senza vita della donna e il veicolo nel quale è stata rinvenuta è già stato posto sotto sequestro per poter svolgere alcuni accertamenti. Al momento, le forze dell'ordine che sono intervenute sono al lavoro per stabilire l'identità della donna.