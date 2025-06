video suggerito

"Era nuda dalla vita in giù": le condizioni della donna trovata morta in un'auto in via Valtellina a Milano Una donna sulla quarantina è stata trovata senza vita all'interno di un'automobile parcheggiata in via Valtellina, nel pieno centro di Milano. Secondo quanto appreso da Fanpage.it, al momento del ritrovamento la donna "era nuda dalla vita in giù".

A cura di Giulia Ghirardi

Credits: Chiara Daffini (Fanpage.it)

"Era nuda dalla vita in giù". Sono queste le condizioni in cui è stato ritrovato il corpo senza vita di una donna all'interno di un'auto parcheggiata all'altezza del civico numero 2 di via Valtellina a Milano. Secondo quanto appreso da Fanpage.it, la donna – senza fissa dimora e di età compresa tra i 35 e i 40 anni – nonostante le condizioni, non avrebbe subito violenze.

I fatti risalgono alla serata di ieri, domenica 29 giugno, quando intorno alle 21:30 due clochard di origini romene avrebbero notato il corpo senza vita della donna all'interno di un'auto con targa romena. "Hanno chiesto a mio figlio di chiamare la polizia", ha rivelato a Fanpage.it il titolare dell'autofficina situata di fronte al parcheggio di via Valtellina. "Sono stato qui sino alle 2:30 di notte insieme ai poliziotti che effettuavano i rilievi. La macchina era parcheggio da diversi anni, ci dormiva un uomo anche se negli ultimi tempi non l'avevo più visto. Lei, invece, mai vista”.

Sul posto è intervenuta la polizia di Milano insieme al personale sanitario del 118 che non ha potuto fare altro che constatare il decesso della donna, la Squadra Mobile della Questura e la polizia scientifica per eseguire tutti gli accertamenti necessari a fare chiarezza sulla vicenda. Secondo quanto appreso da Fanpage.it, al momento del ritrovamento la donna era distesa sui sedili posteriori della macchina – che aveva le portiere chiuse, ma non a chiave – con della bava alla bocca e nuda dalla vita in giù. Secondo i primi accertamenti, però, non sarebbero presenti segni di violenza sul corpo.

Nel mentre, è stata disposta l'autopsia sul corpo della donna e il veicolo nel quale è stata rinvenuta è stato posto sotto sequestro per poter svolgere alcuni accertamenti.