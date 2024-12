video suggerito

Uomo travolto da un camion mentre attraversa la strada: è gravissimo Un uomo di 70 anni è stato soccorso in codice rosso dopo essere stato investito da un camion in via Abramo Lincoln a Cinisello Balsamo, alle porte di Milano. Ha riportato gravi traumi e ferite.

A cura di Giorgia Venturini

(immagine di repertorio)

Un uomo di 70 anni è stato investito da un camion poco prima delle 7.30 di oggi lunedì 23 dicembre in via Abramo Lincoln a Cinisello Balsamo, alle porte di Milano. Stando alla ricostruzione di quanto accaduto, il 70enne stava attraversando la strada quando è stato travolto da un mezzo pesante. Subito è scattato l'allarme al 112: sul posto sono arrivati i sanitari in ambulanza e hanno subito soccorso la vittima in codice rosso. Ha riportato gravi traumi e ferite che lo ha costretto al trasferimento con la massima urgenza in ospedale.

Sul posto si sono precipitati anche gli agenti della polizia locale che sono impegnati nei rilievi del caso. Si sta cercando di ricostruire nel dettaglio quanto accaduto. La speranza ora è che la vittima si rimetta presto.