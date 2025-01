video suggerito

Cade mentre va in moto a Milano, gravissimo un 67enne Un 67enne è stato soccorso e si trova in gravissime condizioni dopo che è caduto dalla sua moto nel quartiere Quintosole, a Milano. Per il momento si esclude il coinvolgimento di altri veicoli nell’incidente. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

(Immagine di repertorio)

Un 67enne si trova in gravi condizioni dopo che attorno alle 18:30 di oggi, lunedì 20 gennaio, è caduto dalla sua moto in via Giuseppe Ripamonti, a Milano. Non sembra, per il momento, che nell'incidente siano stati coinvolti altri veicoli. Ulteriori indagini chiariranno come sia avvenuta la caduta.

Stando alle prime ricostruzioni, l'uomo stava percorrendo via Giuseppe Ripamonti attorno alle 18:30, quando all'altezza del civico 514, all'incrocio con via Quintosole e vicino all'omonimo quartiere, sarebbe caduto da solo provocandosi gravi lesioni. Dai primi rilievi si esclude il coinvolgimento di altre vetture, ma ulteriori accertamenti serviranno a chiarire la dinamica dell'incidente e le persone coinvolte.

Sul posto sono intervenuti in codice rosso i soccorsi, allertati dalla centrale operativa dell'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (Areu) della Lombardia. I medici e i paramedici del 118, arrivati con un'auto medica e un'ambulanza, hanno trovato il 67enne in gravi condizioni, non si sa se in pericolo di vita.

Anche i vigili urbani di Milano Beccaria e i Carabinieri sono arrivati sul luogo dell'incidente. Gli agenti effettueranno ora tutti i rilievi necessari a chiarire che cosa abbia causato la caduta dell'uomo e soprattutto se sia avvenuta in autonomia o se con il coinvolgimento di altre automobili o veicoli.