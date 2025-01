Incidente sui Bastioni di Porta Venezia a Milano, auto parcheggia e taglia la strada a una moto: grave 66enne

video suggerito

È in gravi condizioni l'uomo di 66 anni che nella mattinata di oggi, giovedì 30 gennaio, è rimasto coinvolto in un incidente stradale nel centro di Milano. È successo in zona Porta Venezia, lungo i Bastioni che costeggiano i giardini Indro Montanelli: qui un'auto in svolta a destra, che cercava di inserirsi in un'area di sosta, ha tagliato la strada a una moto che viaggiava a fianco delle vetture in coda.

Il conducente in sella alla moto, così, è precipitato a terra finendo contro i paletti di metallo che delimitano il parterre verde. Immediatamente soccorso dai sanitari del 118, il motociclista è stato trasportato con la massima urgenza nel reparto di Terapia intensiva dell'ospedale Niguarda: non sarebbe in pericolo di vita, anche se la sua situazione è molto compromessa. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti di polizia locale per tutti i rilievi del caso.

Si tratta del secondo caso in poche ore, dopo la morte del giornalista del Corriere della Sera Fabio Postiglione nella tarda serata di martedì 28 gennaio: intorno alle 22.50 il 44enne è stato sbalzato contro il guardrail della Tangenziale Est da un van (sempre in svolta a destra, probabilmente per imboccare l'uscita Cologno Sud), mentre viaggiava dal centro di Milano in direzione Cernusco sul Naviglio, dove abitava con la moglie Valentina. Il conducente del veicolo, un turista originario della Moldavia, si trova ora indagato per omicidio stradale.