Perde il controllo della moto e si schianta lungo la tangenziale Est di Milano: 44enne morto Un 44enne è morto nella notte tra il 28 e il 29 gennaio dopo essersi schiantato con la moto lungo la tangenziale Est di Milano. La polizia stradale indaga sull'eventuale coinvolgimento di altri mezzi.

A cura di Enrico Spaccini

L'intervento dei vigili del fuoco a Cologno Sud

Un 44enne è deceduto nella notte tra martedì 28 e mercoledì 29 gennaio in seguito a un incidente stradale lungo la tangenziale Est all'altezza di Cologno Sud (nella Città Metropolitana di Milano). Stando a i primi rilievi eseguiti dalle forze dell'ordine, l'uomo avrebbe perso il controllo della moto su cui stava viaggiando finendo per schiantarsi contro il guard rail. I sanitari, arrivati in codice rosso, lo hanno trasportato con la massima urgenza all'ospedale San Raffaele di Milano, dove è deceduto poco dopo. La polizia stradale sta indagando per verificare se altri veicoli sono rimasti coinvolti.

L'incidente è avvenuto poco dopo la mezzanotte, lungo la A51 in direzione Venezia. Il 44enne, residente a Cernusco sul Naviglio, stava viaggiando in sella alla sua moto quando, arrivato all'altezza di Cologno Sud, si è schiantato contro il guard rail. Secondo i primi rilievi, l'uomo avrebbe perso improvvisamente il controllo del mezzo, ma non è ancora chiaro se abbia fatto tutto da solo o se c'è stato il coinvolgimento di altri veicoli.

Sul posto è arrivata una squadra del Distaccamento dei vigili del fuoco di Sesto San Giovanni, insieme al personale sanitario del 118. Le condizioni del 44enne sono apparse subito molto gravi ed è stato trasportato con la massima urgenza all'ospedale San Raffaele di Milano, dove è deceduto poco dopo. Le indagini sono state affidate alla polizia stradale.