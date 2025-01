video suggerito

Perde il controllo dell'auto e si schianta nel Milanese: morto un 26enne A Mediglia (Milano) un ragazzo è deceduto in seguito a un incidente stradale all'alba del 17 gennaio. Il 26enne avrebbe perso il controllo dell'auto finendo per schiantarsi contro un ostacolo.

A cura di Enrico Spaccini

Un 26enne è deceduto in seguito a un incidente stradale avvenuto nelle prime ore di oggi, venerdì 17, a Mediglia (nella Città Metropolitana di Milano). Stando a una prima ricostruzione, sembra che il giovane abbia perso il controllo della sua auto autonomamente, senza il coinvolgimento di altri mezzi, e si sia schiantato contro un ostacolo. All'arrivo degli operatori sanitari del 118, il 26enne era già morto. Gli accertamenti sulla dinamica di quanto accaduto sono stati affidati ai carabinieri della Compagnia di San Donato Milanese.

Come riportato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), l'incidente è avvenuto poco prima delle 5 del 17 gennaio lungo la strada provinciale Bettola-Sordio. Per motivi ancora da chiarire, un 26enne avrebbe perso il controllo della sua auto finendo per schiantarsi contro un ostacolo non meglio specificato ancora.

Sul posto sono stati inviati i sanitari con un'ambulanza, un'automedica e l'elisoccorso, Al loro arrivo, però, il 26enne era già deceduto per le lesioni riportate nello schianto. I carabinieri della Compagnia di San Donato Milanese si sono occupati dei rilievi del caso e ora dovranno accertare la dinamica dell'incidente. Insieme ai militari, sono intervenuti anche i vigili del fuoco del Comando di via Messina per mettere in sicurezza la strada e rimuovere la vettura incidentata.