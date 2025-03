video suggerito

Tragedia nel Milanese, una moto si è schiantata nella notte: morto un uomo di 36 anni Questa notte, sabato 29 gennaio, una moto si è schiantata nei pressi di Dresano, in provincia di Milano, poco dopo la mezzanotte. Nell'incidente ha perso la vita un uomo di 36 anni. Indagano i carabinieri.

A cura di Giulia Ghirardi

Nelle prime ore di questa notte, sabato 29 gennaio, una moto si è schiantata nei pressi di Dresano, in provincia di Milano, poco dopo la mezzanotte. Nell'incidente ha perso la vita un uomo di 36 anni.

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu), la tragedia si sarebbe verificata intorno alle ore 2:00 di questa notte. In particolare, l'Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti nei pressi dell'incidente stradale alle ore 1:53 a bordo di un'ambulanza e di un'automedica in codice rosso. Insieme a loro, sarebbero stati allertati anche i carabinieri della Stazione di San Donato Milanese.

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, un motociclista di 36 anni stava percorrendo la strada provinciale 159 quando, nella periferia di Dresano nel Milanese, in via Antonio Gramsci all'altezza dell'incrocio con via delle Margherite, quando avrebbe perso il controllo della Ktm su cui viaggiava. Nello schianto l'uomo – la cui identità rimane attualmente sconosciuta – sarebbe morto sul colpo. Una volta giunti sul luogo dell'incidente, gli operatori sanitari del 118 inviati da Areu non avrebbero, infatti, potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo per cui non c'era già più nulla che si potesse fare.

Sul posto, oltre ai soccorritori, sarebbero intervenuti poco dopo anche i carabinieri della Stazione di San Donato che ora sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica della tragedia e quindi fare chiarezza sull'accaduto. Al momento – a quanto si apprende – i militari escludono il coinvolgimento di altri mezzi nell'incidente e stanno svolgendo verifiche per capire cosa abbia causato la caduta. La moto è stata posta sotto sequestro.