Incidente stradale a Milano, si schianta con la sua moto contro un'auto: 35enne in gravi condizioni Ieri, venerdì 28 febbraio, un uomo di 35 anni si è schiantato contro un'auto mentre era alla guida della sua moto. L'uomo è stato portato in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano in gravissime condizioni.

A cura di Giulia Ghirardi

Nella serata di ieri, venerdì 28 febbraio, un uomo di 35 anni si è schiantato contro un'auto mentre era alla guida della sua moto. L'uomo è stato portato in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano in gravissime condizioni.

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu), l'incidente stradale si sarebbe verificato intorno alle ore 20:00 di ieri. In particolare, l'Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti nei pressi dello schianto alle ore 20:05 a bordo di un'ambulanza e di un'automedica in codice rosso. Insieme a loro, sarebbero stati allertati anche i carabinieri del comando Milano Compagnia e il comando della polizia locale Milano Beccaria.

Secondo le prime ricostruzioni, il sinistro si sarebbe verificato in viale Esperia, all'intersezione con viale Fulvio Testi, nei pressi della fermata della metropolitana di Bicocca. Il 35enne a bordo della sua moto si sarebbe schiantato ad alta velocità contro una macchina. Secondo quanto riferito dalla polizia locale, intervenuta sul posto dello schianto, l'auto percorreva viale Fulvio Testi quando la moto, proveniente da viale Esperia, si sarebbe immessa sul Fulvio Testi ignorando il semaforo rosso. Quando gli operatori sanitari del 118 sono arrivati sul luogo, avrebbero deciso subito di trasportare il 35enne, in gravissime condizioni, all'ospedale più vicino di Niguarda in codice rosso.

Al momento le forze dell'ordine sono al lavoro per eseguire gli accertamenti necessari a ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.