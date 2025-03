Si scontra con un’auto e fa un volo di dieci metri dalla bici: un rider in gravissime condizioni

video suggerito

A cura di Giulia Ghirardi

Nella serata di ieri, domenica 9 marzo, un rider di 35 anni è rimasto ferito in un incidente con una Smart a Milano. Le condizioni dell'uomo in seguito all'impatto sono gravi, il rider è stato portato d'urgenza in ospedale.

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu), il sinistro stradale si sarebbe verificato intorno alle ore 19:00 di ieri sera. In particolare, l'Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti nei pressi dello stabilimento alle ore 18:49 a bordo di un'ambulanza e di un'automedica. Insieme a loro, sarebbero stati allertati anche gli agenti del Comando della Polizia Locale di Milano Beccaria.

Secondo le prime ricostruzioni, l'incidente si sarebbe verificato all’incrocio (non regolato da un semaforo) tra viale Umbria e via Filippino degli Organi (sulla circonvallazione, in zona Sud-Est di Milano) quando un rider, in sella alla propria bici elettrica, si sarebbe immesso sulla strada principale senza dare la precedenza. Il rider sarebbe quindi stato sbalzato a una decina di metri dal punto dello scontro e cadendo avrebbe battuto la testa sul marciapiede. In seguito all'impatto, l'uomo è stato accompagnato con la massima urgenza, in codice rosso, al pronto soccorso di Niguarda in gravi condizioni dagli operatori sanitari del 118.

La conducente della Smart, che ha chiamato i soccorsi, sembra fosse lucida al momento dell'impatto ed è risultata negativa ai pre-test alcolemico e tossicologico. Sull’esatta dinamica dello schianto stanno ora indagando le forze dell'ordine giunte sul posto per effettuare i rilievi.