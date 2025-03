video suggerito

Scontro tra una volante della polizia e uno scooter a Milano: due feriti Oggi pomeriggio a Milano un’automobile della polizia e uno scooter si sono scontrati. Due persone sono rimaste ferite. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Ilaria Quattrone

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

(immagine di repertorio)

Nella giornata di oggi, sabato 22 marzo, si è verificato un incidente stradale a Milano. Un'automobile della polizia e uno scooter si sono scontrati. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e gli agenti della polizia locale. Due persone sono rimaste ferite, ma fortunatamente nessuno è in gravi condizioni. Le indagini sulla dinamica sono in corso.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, l'incidente è avvenuto alle 16.49 all'incrocio tra viale Tibaldi e via Balilla. La volante della polizia si sarebbe scontrata con uno scooter per cause ancora da accertare. Sono stati subito chiamati i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118 con un'ambulanza e un'automedica: due persone sono rimaste ferite.

A riportarle sono stati due uomini di 38 e 39 anni. Non è chiaro se siano gli agenti sulla Volante o coloro che erano in sella allo scooter. Fortunatamente nessuno di loro ha riportato gravi ferite. Sono stati trasferiti infatti in codice verde al pronto soccorso dell'ospedale Fatebenefratelli di Milano per tutti gli accertamenti del caso.

Nel frattempo gli agenti della polizia locale hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare eventuali responsabilità. Nelle prossime ore si potrà quindi avere un quadro più preciso di ciò che è accaduto.