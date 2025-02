video suggerito

Pattuglia della polizia locale si scontra con un'auto e si ribalta a Legnano: tre feriti A Legnano una pattuglia della Polizia Locale si è ribaltata dopo essersi scontrata con un'altra automobile nei pressi di un incrocio. Nell'impatto sono rimaste ferite tre persone.

Ieri sera una pattuglia della Polizia Locale si è scontrata con un'altra automobile e si è ribaltata su un fianco a Legnano, in provincia di Milano. Nell'incidente sono rimasti coinvolti i due agenti a bordo della macchina di servizio e una terza persona.

Lo schianto è avvenuto attorno alle 20:15 di ieri sera, lunedì 24 febbraio, all'angolo tra via XX settembre e via San Bernardino. Non è ancora chiara la dinamica del sinistro ma, stando alle prime ricostruzioni, sembra che la pattuglia si sia scontrata con l'auto di un privato nei pressi dell'incrocio tra le due strade. L'impatto sarebbe stato tale da aver fatto ribaltare la macchina della Polizia, facendola poggiare su un fianco. Nell'incidente sono rimaste coinvolte tre persone: due uomini di 25 e 27 anni e una donna di 81.

Sul posto sono stati chiamati i soccorsi, mobilitati dalla centrale operativa dell'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (Areu) della Lombardia. Gli operatori del 118 sono arrivati con un'ambulanza e hanno prestato assistenza ai tre passeggeri dei veicoli, rimasti lievemente feriti. I medici e paramedici hanno trasferito almeno uno di loro all'ospedale di Legnano in codice giallo.

Sul luogo dell'accaduto sono arrivati anche i Vigili del Fuoco della compagnia di Legnano e i Carabinieri, che hanno effettuato tutti i rilievi necessari per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente e le responsabilità delle persone coinvolte.