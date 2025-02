Schianto tra auto e moto in provincia di Como, uomo e donna sbalzati sull’asfalto: sono gravissimi

video suggerito

Foto di repertorio

Questo pomeriggio due motociclisti sono finiti in ospedale con gravi lesioni e traumi dopo essere stati sbalzati violentemente sull'asfalto in uno scontro tra la loro moto e un'auto, in provincia di Como.

L'incidente è avvenuto attorno alle 15:50 di oggi, venerdì 28 febbraio. Non è ancora chiara l'esatta dinamica dell'accaduto: per il momento si sa soltanto che la moto con in sella una coppia di motociclisti, una donna di 62 anni passeggera e un uomo di 61 alla guida, si è schiantata contro un'automobile lungo via Pitagora a Casnate con Bernate, in provincia di Como. L'impatto sarebbe stato tale da aver sbalzato i due ad alcuni metri dal motociclo, facendoli cadere sull'asfalto.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi, mobilitati dalla centrale operativa dell'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (Areu) della Lombardia. I medici e paramedici del 118 sono arrivati con due ambulanze, un'auto medica e un elisoccorso. Entrambi i motociclisti sono stati trovati in gravi condizioni con diversi traumi e sono stati trasferiti all'ospedale in codice rosso: la donna al Sant'Anna di Como mentre l'uomo è stato caricato sull'elicottero e portato al Niguarda di Milano. Non si sa se siano in pericolo di vita.

Sul luogo dell'accaduto sono arrivati anche i Carabinieri della compagnia di Cantù, che hanno effettuato tutti i rilievi necessari a far luce sulla dinamica dell'incidente e sulle responsabilità delle persone coinvolte.