Un suv investe un monopattino a Rho: operato d'urgenza un 35enne Martedì pomeriggio un 35enne in monopattino è stato travolto da un suv a Rho. L'uomo è stato portato d'urgenza all'ospedale di Legnano dove è stato sottoposto a un primo intervento chirurgico per le lesioni subite.

(immagine di repertorio)

Nel pomeriggio di oggi, martedì 11 febbraio, un 35enne in monopattino è stato investito da un suv a Rho. Nell'impatto l'uomo avrebbe rotto il parabrezza dell'automobile e, una volta portato in ospedale, è stato operato d'urgenza. Stando al racconto di un testimone, lo scontro sarebbe avvenuto dopo che il 35enne ha imboccato la via contromano.

L'incidente è avvenuto attorno alle 14:30 del pomeriggio a Rho, nell'hinterland milanese, all'angolo tra via Aspromonte e via Baracca. Stando alle prime ricostruzioni, l'uomo, a bordo di un monopattino elettrico, sarebbe stato colpito con violenza da una grossa macchina, guidata da una 41enne. Nello scontro sarebbe finito contro il parabrezza dell'auto che si sarebbe frantumato.

Sul posto sono subito stati chiamati i soccorsi, mobilitati dalla centrale operativa dell'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (AREU) della Lombardia. Gli operatori del 118 sono arrivati con due ambulanze e un'auto medica e hanno prestato i primi soccorsi al 35enne, che ha riportato alcuni traumi ed è apparso in gravi condizioni. L'uomo è stato quindi trasferito all'ospedale di Legnano, dove è stato ricoverato e sottoposto a un primo intervento chirurgico. Non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto è arrivata anche la polizia locale di Rho, che ha effettuato tutti i rilievi necessari a chiarire la dinamica dell'accaduto. Secondo un testimone che avrebbe assistito all'incidente, il 35enne non avrebbe indossato il casco e avrebbe imboccato via Aspromonte contromano.