milano
video suggerito
video suggerito

Una ragazza di 25 anni è stata trovata morta in un hotel nel Milanese: indagini in corso

Una ragazza di 25 anni è stata trovata morta in un hotel a Cinisello Balsamo (Milano). Si indaga per capire cosa possa essere successo.
Aggiungi Fanpage.it alle tue fonti preferite su Google.
Avatar autore
A cura di Ilaria Quattrone
(Immagine di repertorio)
(Immagine di repertorio)

Una ragazza di 25 anni è stata trovata morta in una camera di un albergo a Cinisello Balsamo, un comune che si trova in provincia di Milano. Il rinvenimento è avvenuto nella mattinata di oggi, mercoledì 17 giugno, alle 10:45. L'hotel si trova lungo la strada via Abramo Lincoln al civico 65. Le indagini sono in corso per capire cosa possa essere successo e cosa possa averne provocato il decesso.

Stando a quanto riportato fino a questo momento, a lanciare l'allarme è stato il personale della struttura. Gli addetti alle pulizie sono entrati nella camera per le pulizie quotidiane e hanno trovato il corpo. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, che sono stati inviati dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), e le forze dell'ordine. I medici e paramedici non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso.

L'ipotesi degli inquirenti è che la giovane – di cui per il momento non è stata diffusa l'identità – sia morta per un abuso di sostanze stupefacenti. Ovviamente non è esclusa nessuna altra pista. Gli agenti della polizia di Stato hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e non escludere nulla. In particolare, gli investigatori cercheranno di capire quali siano stati i suoi movimenti ieri sera e se qualcuno fosse con lei prima e durante il decesso. Potrebbero quindi essere sentiti i dipendenti dell'hotel, acquisite eventuali immagini di sorveglianza e tutto ciò che è necessario per comprendere cosa sia accaduto. Nelle prossime ore quindi potrebbero esserci ulteriori novità.

Immagine
Intervista
Chat sessista tra dipendenti Atm, cosa rischia la passeggera che ha denunciato e perché il caso ci riguarda tutti
Atm sospende i dipendenti della chat sessista: un indagato e cinque perquisizioni
Sono 7 le persone dentro la chat sessista: c'è anche un pensionato
Cosa rischiano i dipendenti Atm che si sono scambiati foto di donne riprese dalle telecamere
Una passeggera: "Si scambiavano foto di donne prese dalle telecamere"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
milano
api url views