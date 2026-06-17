Una ragazza di 25 anni è stata trovata morta in un hotel nel Milanese: indagini in corso

Una ragazza di 25 anni è stata trovata morta in un hotel a Cinisello Balsamo (Milano). Si indaga per capire cosa possa essere successo.

(Immagine di repertorio)

Una ragazza di 25 anni è stata trovata morta in una camera di un albergo a Cinisello Balsamo, un comune che si trova in provincia di Milano. Il rinvenimento è avvenuto nella mattinata di oggi, mercoledì 17 giugno, alle 10:45. L'hotel si trova lungo la strada via Abramo Lincoln al civico 65. Le indagini sono in corso per capire cosa possa essere successo e cosa possa averne provocato il decesso.

Stando a quanto riportato fino a questo momento, a lanciare l'allarme è stato il personale della struttura. Gli addetti alle pulizie sono entrati nella camera per le pulizie quotidiane e hanno trovato il corpo. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, che sono stati inviati dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), e le forze dell'ordine. I medici e paramedici non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso.

L'ipotesi degli inquirenti è che la giovane – di cui per il momento non è stata diffusa l'identità – sia morta per un abuso di sostanze stupefacenti. Ovviamente non è esclusa nessuna altra pista. Gli agenti della polizia di Stato hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e non escludere nulla. In particolare, gli investigatori cercheranno di capire quali siano stati i suoi movimenti ieri sera e se qualcuno fosse con lei prima e durante il decesso. Potrebbero quindi essere sentiti i dipendenti dell'hotel, acquisite eventuali immagini di sorveglianza e tutto ciò che è necessario per comprendere cosa sia accaduto. Nelle prossime ore quindi potrebbero esserci ulteriori novità.