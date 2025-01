video suggerito

Scende dal carro attrezzi per soccorrere un'auto ma un'altra macchina lo investe L'operatore di un carro attrezzi è stato investito a Morimondo mentre soccorreva un'auto ribaltata. Due uomini sono rimasti feriti, uno dei due è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni.

(immagine di repertorio)

Un uomo sceso da un carro attrezzi, intervenuto per recuperare un'auto incidentata a Morimondo, in provincia di Milano, è stato travolto da un'altra vettura che arrivava sulla stessa strada ad alta velocità. I soccorsi hanno trasportato in ospedale due feriti, un uomo di 37 anni e uno di 56. Uno di loro si trova in gravi condizioni.

Il tutto è avvenuto ieri, mercoledì 22 gennaio, attorno alle 18:30 del pomeriggio, quando un'auto si è ribaltata sulla strada provinciale 183 vicino a Morimondo, nell'hinterland sud ovest di Milano. Sul posto è stato chiamato un carro attrezzi ma l'operatore, sceso dal mezzo per cominciare l'intervento di recupero della vettura, è stato travolto da un'altra auto che arrivava probabilmente a velocità sostenuta dalla stessa strada.

I soccorsi, già in arrivo per il ribaltamento dell'auto, hanno quindi assistito anche il conducente del carro attrezzi investito. Sul posto sono intervenute due ambulanze e due auto mediche, allertate dalla centrale operativa dell'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (Areu) della Lombardia. I medici e paramedici del 118 hanno soccorso due uomini, uno di 37 e uno di 56 anni, trasportandoli agli ospedali di Magenta e di Rozzano. Una delle due vittime è stata portata via in gravi condizioni, in codice rosso.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco della Stazione di Milano Messina e i Carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso che hanno effettuato tutti i rilievi necessari per chiarire la dinamica dell'incidente.