Auto si ribalta nel milanese: estratto un uomo dall'abitacolo, due feriti in ospedale Questa mattina un'automobile si è ribaltata su un fianco a Locate di Triulzi, a sud di Milano. Nell'incidente sono stati coinvolti due uomini, uno di loro è rimasto bloccato nell'abitacolo ed è stato estratto dai vigili del fuoco. Entrambi i feriti sono stati trasferiti in ospedale.

Un'automobile si è ribaltata questa mattina a Locate di Triulzi, sulla strada provinciale della Val Tidone, nell'hinterland a sud di Milano. Nell'incidente sono rimaste coinvolte due persone, un 80enne e un 81enne. Una delle due è rimasta intrappolata all'interno dell'abitacolo della macchina ed è stata estratta dai soccorsi.

L'incidente è avvenuto oggi, lunedì 17 febbraio, attorno alle 10:00 del mattino. Stando alle prime ricostruzioni, un'automobile si è ribaltata mentre percorreva la Sp 412 nei pressi del comune di Opera, a sud di Milano. La macchina si è adagiata su un fianco invadendo sulla rampa di accesso alla provinciale. Non sono ancora noti i motivi dell'incidente: sembra però che la causa più probabile possa essere una curva presa ad alta velocità.

Uno dei due uomini coinvolti, entrambi attorno all'ottantina, è rimasto bloccato all'interno dell'automobile ribaltata ed è stato estratto grazie all'intervento dei vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti anche i soccorsi, mobilitati dalla centrale operativa dell'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (Areu) della Lombardia. Gli operatori del 118, arrivati con un due ambulanze e un'auto medica, hanno trasferito in ospedale i due signori, uno a Rozzano e l'altro al Policlinico di Milano. Nessuno dei due sembrava presentare lesioni di grave entità e sono stati portati via in codice giallo.

Sul luogo dell'incidente sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di San Donato, che hanno effettuato tutti i rilievi necessari per chiarire la dinamica dell'accaduto. Il traffico è stato deviato per qualche ora.