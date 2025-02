video suggerito

Attraversa la strada a Rho e viene travolto da un'auto: è gravissimo Un 70enne è stato investito da un'auto mentre attraversava la strada a Rho (Milano) nella serata del 5 febbraio. L'anziano, in stato di incoscienza, è stato soccorso e trasportato in ospedale in codice rosso.

A cura di Enrico Spaccini

Un 70enne è stato investito da un'auto nella serata di oggi, mercoledì 5 febbraio, a Rho (nella Città Metropolitana di Milano). Stando a una prima ricostruzione, l'anziano sarebbe stato travolto in via Dante mentre attraversava la strada. Soccorso in stato di incoscienza, è stato trasportato con la massima urgenza all'ospedale Niguarda di Milano. La polizia di Stato sta indagando per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

L'incidente è avvenuto intorno alle 20 del 5 febbraio. Gli agenti di polizia hanno eseguito i primi rilievi. Stando a quanto emerso finora, il 70enne è stato investito quando stava attraversando via Dante, poco lontano da via Lainate. Non è ancora chiara la dinamica dello schianto, né l'esatto punto in cui l'anziano è stato travolto.

Sul posto pochi minuti più tardi sono arrivati i sanitari, con ambulanza e automedica, inviati dall'Agenzia regionale emergenza urgenza. Il 70enne è stato trovato in stato di incoscienza. Secondo una prima valutazione, l'anziano avrebbe riportato gravi traumi alla testa e al torace, per questo motivo è stato trasportato in codice rosso, con la massima urgenza, all'ospedale Niguarda.

Le indagini sono state affidate agli agenti della Questura di Milano, che hanno provveduto a raccogliere le testimonianze dei presenti. I poliziotti dovranno ricostruire la dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità per quanto accaduto.