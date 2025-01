video suggerito

Chi era Edoardo Catalano, il 26enne che è morto nel milanese dopo essersi schiantato con l’auto contro un palo Si chiamava Edoardo Catalano e lavorava come bartender il 26 enne che è morto schiantandosi con la sua macchina a Mediglia, nell’hinterland milanese. Il sindaco di Casalmaiocco, dove viveva, lo ha descritto come “Un bravo ragazzo che si dava da fare”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

18 CONDIVISIONI condividi chiudi

Si chiamava Edoardo Catalano e aveva da poco compiuto 26 anni il ragazzo che è morto all'alba del 17 gennaio schiantandosi con la sua auto a Mediglia, nell'hinterland milanese. Dalle prime ricostruzioni sembra che Catalano fosse di ritorno dal locale nel quale lavorava come barman quando, percorrendo la provinciale Bettola – Sordio, la sua Skoda Fabia avrebbe sbandato, forse a causa di un colpo di sonno provocato dalla stanchezza, e sarebbe andato a sbattere contro un palo dell'illuminazione a bordo strada. Sul posto sono subito intervenuti gli operatori del 118 con un'ambulanza, un'auto medica e un elisoccorso, ma l'impatto è stato fatale per il ragazzo, che è morto sul colpo.

Catalano era residente a Casalmaiocco, in provincia di Lodi, dove viveva insieme alla famiglia: i genitori e un fratello. Come riportato dal quotidiano Il Giorno, secondo il sindaco di Casalmaiocco, Marco Vighi, il 26enne era “Un bravo ragazzo, dell’età dei miei figli, che si dava da fare e la cui tragica morte lascia tutti sgomenti. L’ho visto crescere in paese, nelle situazioni tipiche locali. Vengono alla mente momenti di una vita serena e spensierata di un ragazzo che oggi, purtroppo, si spezza così, in un giorno qualunque, in un modo così tragico". Vighi ha poi rivolto le sue condoglianze ai familiari: "Comunità e amministrazione sono vicine alla famiglia. Per la cittadinanza è una tragedia, siamo attoniti e affranti, perdiamo una persona per bene, con una famiglia ben inserita, che partecipava alle attività cittadine e conosciuta e apprezzata da tutti"

I Carabinieri della Compagnia di San Donato Milanese, che sono accorsi sul posto dell'incidente poco dopo lo schianto e si sono occupati dei rilievi del caso, dovranno ora accertare la dinamica dell'accaduto.