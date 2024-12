video suggerito

Tenta il sorpasso e si schianta contro un'altra auto: muore sul colpo Riccardo Tirloni Un 35enne ha perso la vita mentre era impegnato in un incidente stradale ieri sera alle 18.40 a Cesate, nel milanese: la vittima Riccardo Tirloni è morta sul colpo.

A cura di Giorgia Venturini

Un 35enne ha perso la vita ieri sera alle 18.40 a Cesate, nel milanese, in un incidente con la sua auto. Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, l'uomo si sarebbe schiantato contro un'auto con a bordo una coppia e che arrivava in senso opposto. Subito sono stati allertati i soccorsi: sul posto si sono precipitati i sanitari ma per il 35enne non c'è stato più nulla da fare, è morto sul colpo. La coppia di 50 e 63 anni invece è stata trasportata in ospedale in codice giallo. La vittima è Riccardo Tirloni, viveva a Garbagnate Milanese.

Sull'accaduto indaga la Procura: la pm di turno ha iscritto sul registro degli indagati la coppia che dovrà difendersi ora dall'accusa di omicidio stradale. Si tratta di un atto a tutela delle due persone che potranno così nominare consulenti tecnici durante la perizia sui mezzi e partecipare agli accertamenti autoptici. Infatti sul corpo del 35enne verrà eseguita l'autopsia per tutti gli accertamenti del caso.

Stando alle prima informazioni sulla dinamica dell'incidente, le due auto viaggiavano rispettivamente uno in direzione di Solaro e l'altro di Garbagnate. Un testone oculare avrebbe detto ai carabinieri della Compagnia di Rho, che indagano sull'accaduto, di aver visto l'auto del 35enne invadere l'altra corsa. Le ragioni possono essere diverse, la più probabile quella che avrebbe tentato un sorpasso. L'impatto frontale con l'altra macchina è stato violento. Purtroppo il 35enne è stato trovato morto all'interno dell'auto, nulla sono serviti i tentativi di rianimarlo.