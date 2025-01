Fabio Postiglione, morto in un incidente stradale: il conducente dell’auto indagato per omicidio stradale

video suggerito

A cura di Giulia Ghirardi

Indagato per omicidio stradale, l'uomo alla guida dell'auto coinvolta nell'incidente con Fabio Postiglione, il motociclista deceduto nella notte di ieri, martedì 28 gennaio, nel Milanese: era un giornalista del Corriere della Sera.

I primi rilievi eseguiti dalle forze dell'ordine, avevano portato a ipotizzare che l'uomo avesse perso il controllo della moto su cui stava viaggiando finendo per schiantarsi contro il guardrail all'altezza di Cologno Sud, nella Città Metropolitana di Milano, lungo la A51 in direzione Venezia. I sanitari, arrivati sul posto in codice rosso, lo avrebbero dunque trasportato con la massima urgenza all'ospedale San Raffaele di Milano, dove il giornalista sarebbe però deceduto poco dopo.

A differenza però di quanto inizialmente ipotizzato dalle forze dell'ordine, il 44enne non avrebbe perso il controllo della moto su cui stava viaggiando ma sarebbe stato investito da un'auto. Adesso, a essere indagato per omicidio stradale, sarebbe un 44enne moldavo, in vacanza in Italia, che si trovava alla guida di un'auto apparentemente coinvolta nello scontro con il motociclista.

Ancora in corso le indagini della Polizia stradale che sta acquisendo i filmati delle telecamere per capire l'esatta dinamica dello scontro, avvenuto alle 22.40 nel tratto dove si trova il bivio per la A52 e l'uscita 11 Cologno Ovest. Stando alle prime informazioni disponibili, l'uomo alla guida dell'auto non sarebbe risultato positivo all'alcoltest.