Fabio Postiglione, morto in un incidente: la manovra improvvisa dell'auto e l'urto allo svincolo della Tangenziale Gli investigatori della polizia stradale stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente stradale in cui è morto il giornalista Fabio Postiglione. All'origine potrebbe esserci una manovra improvvisa del 35enne alla guida del van che ha travolto la vittima.

A cura di Ilaria Quattrone

Le forze dell'ordine sono ancora a lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente stradale per il quale è morto il giornalista del Corriere della Sera Fabio Postiglione. I fatti sono accaduti due giorni fa precisamente alle 27.47 e allo svincolo per la tangenziale nord a Milano. La Procura meneghina ha aperto un fascicolo di indagine per omicidio stradale e ha iscritto nel registro il 35enne Valeri N. che si trovava alla guida del van che ha investito Postiglione.

Il cronista stava rientrando a casa a Cernusco sul Naviglio: era in sella alla sua moto Tracer Yamaha 700. Era appena uscito dalla redazione del Corriere quando, come riportato dal Corsera, appena arrivato in Tangenziale si è verificato l'incidente. Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, sembrerebbe che il Mercedes Vito abbia svoltato improvvisamente allo svincolo che porta alla Tangenziale Nord.

Il conducente avrebbe quindi travolto la moto con una manovra improvvisa: Postiglione è quindi caduto sull'asfalto nel punto in cui c'è la cuspide del guardrail dello svincolo. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 che hanno trasferito d'urgenza l'uomo all'ospedale San Raffaele: purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare. Il 35enne alla guida del van – che è stato il primo a chiamare i soccorsi – è stato sottoposto all'alcoltest ed è risultato negativo.

Gli agenti della polizia stradale di Arcore hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza e stanno ricostruendo la dinamica. Nel frattempo, come riportato dal quotidiano Il Corriere della Sera, la pubblico ministero Alessandra Cerreti ha disposto l'autopsia.