video suggerito

È morto il giornalista Fabio Postiglione, incidente stradale a Milano nella notte Fabio Postiglione, giornalista 44enne napoletano, è morto nella notte per un incidente stradale a Milano, dove si era trasferito per lavorare col Corriere della Sera. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Redazione Napoli

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Fabio Postiglione

Il giornalista Fabio Postiglione è morto nella notte in un incidente stradale a Milano. Napoletano, 44 anni, lavorava dal 2020 per il Corriere della Sera. Aveva cominciato la sua carriera a Napoli, col quotidiano Il Roma (sotto la direzione di Antonio Sasso), presso il quale era diventato professionista nel 2009, affermandosi tra i principali cronisti di nera e di giudiziaria in città e vittima di diverse intimidazioni negli anni scorsi. Successivamente era passato al Corriere del Mezzogiorno e, nel 2019, era diventato responsabile dell'edizione lucana. Nel 2020 il passaggio al Corriere della Sera, redazione di Milano. Cordoglio è stato espresso dall'Ordine dei Giornalisti e dal SUGC, il Sindacato Giornalisti della Campania.

L'incidente poco dopo la mezzanotte di oggi, 29 gennaio, lungo la A51, all'altezza di Cologno Sud. Postiglione avrebbe perso il controllo della sua motocicletta finendo contro il guardrail. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Sesto San Giovanni e il personale del 118; le condizioni del giornalista sono apparse subito gravi, è deceduto poco dopo l'arrivo all'ospedale "San Raffaele". La dinamica dell'incidente è ancora in via di definizione, al momento non si esclude il coinvolgimento di altri veicoli; le indagini sono affidate alla Polizia Stradale.