Auto si schianta e si ribalta in via Petrarca: incidente stradale a Posillipo Incidente stradale in via Petrarca al Vomero. Auto si ribalta su un fianco. Borrelli (Avs): "Ennesima auto ribaltata, ora basta. Serve più sicurezza"

A cura di Pierluigi Frattasi

Auto si schianta e si ribalta su un fianco in via Petrarca a Posillipo, nella zona collinare di Napoli. L'incidente stradale è avvenuto questa notte. Sul posto la Polizia di Stato e i vigili del fuoco. A denunciare l'accaduto è il parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi Sinistra): "Ancora un incidente in via Petrarca, a Napoli, dove un’auto si è ribaltata probabilmente a causa dell’eccessiva velocità. Una scena drammatica, che fortunatamente non ha avuto conseguenze fatali, ma che riaccende i riflettori su un pezzo di territorio tristemente noto per episodi simili".

Incidente a Posillipo, Borrelli (Avs): "Ennesima auto ribaltata, ora basta"

Via Petrarca è una strada collinare di Napoli, famosa per il suo panorama, grazie ai belvedere da cui si gode una spettacolare vista sul Golfo. È stata recentemente scelta come location per le riprese dell'ultima stagione de L'Amica Geniale. La strada, però, molto amata dalle coppie di fidanzati per la sua bellezza, è purtroppo anche spesso teatro di violenti incidenti stradali. Tragico quello avvenuto alla curva del Serpentone nel 2011, che costò la vita a tre ragazzi.

"Ha una forte pendenza, stretta e piena di curve – sottolinea Borrelli – caratteristiche che richiederebbero massima prudenza. Invece, sempre più spesso, viene trasformata in un circuito da chi la percorre con comportamenti scellerati, mettendo a rischio la propria vita e quella degli altri. È assurdo – aggiunge il parlamentare – che ancora oggi ci siano persone che pensano di poter correre come se fossero in pista, anche su strade pericolose come questa. Servono controlli più serrati e maggiori sistemi di sicurezza come, appunto, marciapiedi rialzati e dissuasori di velocità. L’esatto contrario del nuovo codice della strada approvato dal governo, che non garantisce affatto maggiore sicurezza. Attendiamo una svolta immediata per arrestare la scia di sangue che continua a riversarsi nelle nostre strade".

Da qui, la proposta di Borrelli:

"Abbiamo presentato un ordine del giorno, già approvato, per chiedere nuove strisce pedonali rialzate in diversi punti della Municipalità – chiarisce Lorenzo Pascucci, consigliere municipale di Europa Verde – proprio per contrastare i comportamenti scellerati di alcuni automobilisti e motociclisti. Ma non basta perché quella di via Petrarca non è una situazione isolata. In tutta la Municipalità 1, come in tutta la città, ci sono strade a rischio, spesso percorse ad alta velocità. L’approvazione del nostro ODG è un primo passo, ma chiediamo che le strisce pedonali rialzate vengano installate al più presto e che si continui in questa direzione con altri interventi strutturali che garantiscano maggiore sicurezza”.