Auto corre a Posillipo e si schianta contro vetture in sosta nella curva di via Petrarca Auto corre e si schianta in via Petrarca a Posillipo. L’incidente ripreso nei video delle telecamere di sicurezza. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Pierluigi Frattasi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Auto sfreccia ad alta velocità nella curva di via Petrarca a Posillipo, perde il controllo e si schianta contro altre vetture in sosta. Dall'auto danneggiata escono due ragazzi che si guardano attorno spaesati. Il violento incidente stradale viene ripreso dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Il video pubblicato dal parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi-Sinistra) diventa in poco tempo virale. Proprio nella stessa strada, nella curva del Serpentone, nel 2011 morirono tre ragazzi, dopo un tragico incidente stradale: la loro auto uscì di strada, finendo nella sottostante piazza San Luigi, dopo un volo di 50 metri.

A Posillipo tanti incidenti stradali negli ultimi giorni

A distanza di 14 anni, le strade di Posillipo sono ancora luogo di incidente, come accaduto negli ultimi giorni più volte in via Manzoni. Il Comune di Napoli ha installato i dossi e le strisce pedonali rialzate, ma ciò nonostante le gare di corsa delle auto, di notte, non si fermano. In città è nato un movimento civico che chiede al Comune di istituire il limite massimo di 30 chilometri orari anche nelle strade più trafficate. Nel video pubblicato da Borrelli, il parlamentare riporta una segnalazione ricevuta da un cittadino: "Ecco cosa succede tutte le sere nella terra di nessuno chiamata posillipo. Corrono a tutta velocità come se fossero su una pista".

Tanti i commenti degli utenti indignati sulla pagina Facebook del parlamentare: "Quasi tutti i sabato e domenica accadono questi incidenti – si legge in uno dei post – tempo fa anche la nostra auto ha subito grossi danni dopo un forte impatto, sarebbe il caso di installare dei dossi, anche perché a pochi metri c'è una scuola dell'infanzia ed elementari la Scuola Raffaele Viviani". Mentre un altro utente sottolinea: "Oggi, la mia collega uscendo da scuola verso le 14,42 si è ritrovata l'auto incidentata lato posteriore sinistro. Macchina parcheggiata, normalmente, su via Manzoni altezza liceo Caro. Naturalmente nessun bigliettino lasciato sul parabrezza. Se qualcuno ha visto questo pilota di F1 distruggere parafango posteriore con annesso faro posteriore può contattarmi. Vorrei solo dire a questo grande uomo, non sai guidare ne sai assumerti le tue responsabilità per quello che combini, dovresti vergognarti. Non aggiungo quello che vorrei realmente dirti …!".