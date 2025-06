video suggerito

Incidente stradale in via Manzoni, è il secondo in due giorni: scontro tra 2 auto e scooter, traffico impazzito

A cura di Pierluigi Frattasi

Incidente del 24 giugno in via Manzoni

Un altro violento incidente stradale in via Manzoni a Posillipo: è il secondo in due giorni. Il sinistro è avvenuto questa mattina, martedì 24 giugno. Un tamponamento che ha visto coinvolti più veicoli, tra i quali due auto e uno scooter. Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e della Polizia Locale, Unità Operativa Avvocata, inviati dalla sala operativa coordinata dal Comandante Lucio Sarnacchiaro. Secondo una prima ricostruzione, un'auto condotta da un 50enne avrebbe improvvisamente perso il controllo, per motivi ancora in corso di accertamento, finendo per schiantarsi contro altre auto in sosta e concludendo la sua corsa poi al centro della carreggiata. Il motivo potrebbe essere legato forse ad un malore del conducente.

Posillipo, 50enne perde controllo auto e si schianta contro auto in sosta

A seguito del sinistro, il traffico nella zona è impazzito. La strada è stata ridotta ad una sola corsia, con il senso unico alternato, regolato al momento dalla Polizia Locale. Sul posto è arrivata poi un'ambulanza del 118. Il 50enne ferito è stato soccorso e dopo le prime cure mediche del caso trasportato in codice giallo all'ospedale Fatebenefratelli.

Sulla vicenda è intervenuto anche il parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi-Sinistra), che ha pubblicato la foto dell'incidente sui suoi canali social, scrivendo: "Ennesimo incidente a Via Manzoni, oggi". Ieri, nella stessa strada, un'auto si era schiantata e si era ribaltata all'altezza dell'Ospedale Fatebene Fratelli nei pressi del civico 120. Ma non si sono stati feriti gravi.

L’incidente di ieri, lunedì 23 giugno