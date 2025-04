video suggerito

Scontro auto-moto, morto 30enne di Meta: incidente stradale a Piano di Sorrento Incidente stradale sulla Strada Statale 163 Amalfitana. Morto un giovane di Meta. Ferito altro passeggero. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Pierluigi Frattasi

128 CONDIVISIONI condividi chiudi

Scontro auto-moto sulla Strada Statale 163 Amalfitana. Nell'impatto muore un 30enne originario di Meta. L'incidente stradale è avvenuto nella serata di Pasquetta, lunedì 21 aprile 2025, attorno alle ore 20,30. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Secondo le prime ricostruzioni, due giovani viaggiavano a bordo di uno scooter sulla strada che conduce da Meta ad Amalfi, quando, per motivi ancora in corso di accertamento, si sono scontrati frontalmente con un'auto, guidata da una donna, che proveniva dalla direzione opposta, verso i Colli di San Pietro. L'impatto è stato molto violento e uno dei due giovani, originario di Meta, è stato sbalzato dal sellino cadendo rovinosamente a terra. Ferito anche l'altro ragazzo che era a bordo del mezzo a due ruote.

Ieri sera un 30enne di Meta ha perso la vita in un incidente stradale. Era in sella al suo scooter quando è finito contro un’auto, lungo la strada SS163 Meta-Amalfi. Il passeggero del motociclo è rimasto lievemente ferito ed è stato portato in ospedale per accertamenti. Indagini dei Carabinieri della compagnia di Sorrento per ricostruire la dinamica. Salma a disposizione dell’Autorità giudiziaria per esame autoptico.

Incidente sulla SS163: morto giovane di Meta

Sul posto sono subito arrivati i soccorsi, con l'ambulanza del 118 e i Carabinieri che indagano sulla vicenda. L'incidente è avvenuto nella zona collinare tra Meta e Piano di Sorrento, nei pressi di Mortora San Liborio. Inutili i tentativi di rianimare il ragazzo. Il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Mentre resta ferito gravemente l'altro passeggero, trasportato in codice rosso al Pronto Soccorso Ospedaliero di Sorrento. A seguito dell'incidente, nella strada si sono formate lunghe code di auto, anche a causa dei rientri dalla festa di Pasquetta. Sulla vicenda indagano i carabinieri della stazione di Piano di Sorrento. Sul posto anche la Polizia Stradale. I militari dell'Arma hanno eseguito i rilievi del caso e raccolto le testimonianze, mentre si cercano eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per cercare di ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.