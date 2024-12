video suggerito

Incidente stradale in via Cadore a Milano: rider travolto e ucciso da un'automobile Un rider di 44 anni è stato travolto da un'automobile in via Cadore a Milano, in zona Porta Romana: l'uomo è morto poco dopo il ricovero in ospedale.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di ieri, lunedì 30 dicembre, un rider di 44 anni è stato travolto e ucciso da un'automobile a Milano. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, le forze dell'ordine e i vigili del fuoco.

Stando a quanto riportato fino a questo momento, il 44enne era alla guida di una bicicletta elettrica. Poco dopo le 20, un'automobile stava arrivando da piazzale Libia in direzione via Anfossi. E all'incrocio tra via Cadore e via Comelico, all'altezza del semaforo di Porta Romana, è avvenuto lo scontro. Il conducente del veicolo ha chiamato immediatamente i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118.

I medici e i paramedici hanno fornito le prime cure sul posto e poi hanno trasferito l'uomo al Policlinico dove purtroppo è deceduto meno di due ore dopo: troppo gravi i traumi riportati. L'automobilista, un uomo di 43 anni, nel frattempo è stato ascoltato dagli agenti del radiomobile della polizia locale. Gli investigatori hanno infatti svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare eventuali responsabilità. Nelle prossime ore si potrà avere un quadro più preciso dell'intera vicenda.

Il rider 44enne è la ventisettesima vittima della strada a Milano nel 2024. Un numero che desta veramente molta preoccupazione.