Incidente sulla tangenziale Ovest a Settimo Milanese, morto un vigile del fuoco: "Aveva appena finito di lavorare" Incidente stradale sulla tangenziale ovest di Milano all'altezza di Settimo Milanese: un pompiere è rimasto coinvolto in un incidente. Purtroppo è morto poco dopo il ricovero in ospedale.

Ilaria Quattrone

Nella serata di oggi, venerdì 27 dicembre, si è verificato un incidente stradale sulla tangenziale Ovest di Milano e precisamente all'altezza di Settimo Milanese. L'episodio si è verificato alle 20.30. Un uomo di cinquant'anni, un vigile del fuoco, si trovava in sella alla sua moto quando è rimasto coinvolto in un impatto tra più veicoli. È stato trasferito d'urgenza in ospedale, ma purtroppo è morto poco dopo il ricovero.

Stando a quanto riportato dal quotidiano Il Corriere della Sera, il pompiere aveva appena finito il turno di lavoro: stava infatti rientrando a casa in moto. La dinamica è ancora poco chiara. Il motociclista è rimasto coinvolto nell'impatto tra più veicoli per cause ancora da accertare. Sono stati subito chiamati i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari con due automediche e un'ambualanza.

I medici e i paramedici hanno trasferito l'uomo in codice rosso all'ospedale San Carlo: era già in arresto cardiocircolatorio. Purtroppo è morto poco dopo il suo arrivo. Al momento non è conosciuta la sua identità. Sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine. Gli agenti hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare eventuali responsabilità. Nelle prossime ore si potranno avere maggiori informazioni in merito.