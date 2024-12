video suggerito

Rider 44enne travolto e ucciso da un’auto in via Cadore a Milano: la dinamica dell’incidente La macchina, guidata da un 43enne, proveniva da piazzale Libia in direzione via Anfossi, mentre il fattorino 44enne si trovava in sella alla sua bicicletta elettrica per effettuare una consegna di cibo d’asporto. Il drammatico incidente all’incrocio con via Comelico (porta Romana) Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Non c'è stato niente da fare per il rider 44enne che, poco dopo le 20 di lunedì 30 dicembre, è stato investito da un'automobile in via Cadore a Milano, all'incrocio con via Comelico in zona Porta Romana.

Gli agenti della polizia locale, guidati dal comandante Gianluca Mirabelli, stanno ora cercando di ricostruire la dinamica. Quel che è certo, al momento, è che la vettura, guidata da un 43enne, proveniva da piazzale Libia in direzione via Anfossi. Mentre Muhammad Ashfaq, rider 44enne di origine pachistana che lavorava per una delle più note piattaforme di cibo d'asporto, si trovava in sella alla sua bicicletta elettrica. In quel momento stava girando la città per effettuare una consegna.

L’automobilista, intanto, è risultato negativo al test dell’etilometro e a quelli sull’uso di stupefacenti. Secondo le testimonianze dei presenti sul posto, avrebbe attraversato l'incrocio con la luce verde del semaforo. Ma sono ancora in corso gli accertamenti dei poliziotti, immediatamente accorsi sul posto con i soccorritori del 118 che nulla hanno potuto fare per il fattorino: i medici e i paramedici hanno infatti fornito le prime cure sul posto e poi hanno trasferito l'uomo al Policlinico, dove purtroppo è deceduto meno di due ore dopo a causa dei gravissimi traumi riportati nella caduta.