video suggerito

Violento scontro tra auto e bici a Rho: un uomo gravissimo in ospedale Un ciclista di 75 anni è stato investito da un’auto questa mattina a Rho, alle porte di Milano: è stato trasferito in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto di repertorio

Grave incidente questa mattina a Rho, alle porte di Milano. Stando alle prime informazioni, l'allarme è stato lanciato alle 10.14 da via Antonio Gramsci 81: qui un ciclista di 75 anni è stato investito da un'auto che è non riuscito a fermarsi in tempo. L'impatto è stato talmente violento che l'uomo ha riportato un trauma alla testa e al volto. I medici già quando sono arrivati sul posto hanno giudicato gravi le condizioni tanto da trasferirlo in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano.

Oltre ai sanitari sul posto sono arrivati gli agenti della polizia locale: dopo essersi occupati dei rilievi del caso, spetta a loro capire nel dettaglio la dinamica dell'incidente e valutare eventuali responsabilità. La speranza ora è che il 75enne si riprenda. Illeso invece l'automobilista che si sarebbe fermato a prestare soccorso al 75enne.