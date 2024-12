video suggerito

Violento scontro tra una moto e un camion a Milano: gravissimo un ragazzo di 18 anni Oggi martedì 10 dicembre in via Arbe 85 a Milano è avvenuto uno scontro tra una moto e un mezzo pesante: il motociclista di 18 anni è stato trasferito in codice rosso all'ospedale Niguarda.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

Grave incidente nella mattina di oggi martedì 10 dicembre a Milano. Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, qualche secondo dopo le 10.46 in via Arbe 85 è avvenuto uno scontro tra una moto e un mezzo pesante. Subito è stata lanciata la richiesta di soccorso: sul posto si sono precipitati i sanitari con l'automedica e l'ambulanza. In pochi minuti sono arrivati anche gli agenti della polizia locale.

Subito è stato giudicato gravissimo il motociclista di 18 anni: ha riportato un trauma cranico, al volto e all'arto inferiore. I sanitari lo hanno trasferito in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano. La speranza è che si rimetta in poco tempo. Intanto gli agenti sono al lavoro per ricostruire nel dettaglio la dinamica di quanto accaduto .